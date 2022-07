Elezioni, va avanti il duello Meloni-Repubblica: “Ennesima coraggiosa pagina di giornalismo”

30 luglio 2022 a

“Sorella, cognato, confidenti: il partito di Meloni in mano al cerchio magico”. Non c’è giorno che passa in cui Repubblica non dedichi un articolo critico a Giorgia Meloni, con la leader di Fratelli d’Italia che prontamente risponde agli attacchi ricevuti in vista delle elezioni del 25 settembre, indette da Sergio Mattarella a seguito della crisi di governo e dello scioglimento delle Camere. Questa volta a finire nel mirino del quotidiano è la gestione di FdI e i familiari di Meloni, che ha ribattuto con un post ironico su Facebook: “Lo ammetto, Repubblica mi ha beccato e non posso più negare. Mi confido con mia sorella Arianna, da sempre, da quando sono nata e su qualsiasi cosa. Se sono contenta, triste, preoccupata o se mi serve un consiglio, ho bisogno di parlarne con lei”. “Chiedo scusa a tutti per questo e mi complimento con Repubblica per questa coraggiosa pagina di giornalismo” la chiosa di Meloni, che ha postato anche una foto che la ritrae in compagnia della sorella e un faccina che non trattiene le lacrime dalle risate per lo “scoop”.