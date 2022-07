Giorgia Meloni subito in piazza: "Adesso elezioni, siamo pronti". Il messaggio al centrodestra

20 luglio 2022 a

a

a

È ancora in corso il voto di fiducia sul governo di Mario Draghi quando Giorgia Meloni ha parlato a Roma, a Piazza Vittorio. "I risultati di questo governo e di questa legislatura sono stati pessimi: abbiamo accumulato debiti per i nostri figli, l’Italia è fanalino di crescita in Europa. Tutto questo è stato fallimentare", ha affermato la presidente di Fratelli d’Italia a margine dell’iniziativa "Piazza Italia". Il messaggio della giornata, però, è uno solo: "La legislatura è conclusa, si può votare anche tra due mesi. Siamo pronti, Fratelli d'Italia è pronto. Anche il centrodestra è pronto".

“Sarà una bella giornata”. La profezia disastrosa di Letta su Draghi

Meloni ha ribadito un concetto su cui è tornata spesso nelle ultime settimane. Le elezioni anticipate non sono un salto nel buio, tutt'altro. "Non si blocca niente, non vi fare spaventare dalle dichiarazioni interessate di una certa Europa. In Italia nessuno ha detto che era irresponsabile sostituire Angle Merkel o votare in Francia. Pretendiamo la stessa libertà".

“Appoggio esterno”. Il centrodestra spariglia le carte, ma c'è la sorpresa in Senato

""Dopo un anno si è visto chi capisce le dinamiche della nostra democrazia. Questo Parlamento, a guida Cinque stelle, finché non lo cambi non risolve i problemi. Ci sono stati tre governi, tre maggioranze diverse: ce n’è uno che ha funzionato? No. La storia ci ha dato ragione", ha detto la presidente di Fratelli d’Italia.