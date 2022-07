Massimiliano Fedriga compatta la Lega su Mario Draghi: “Con lui Italia riferimento europeo”. Ricoperto di lodi

09 luglio 2022 a

Massimiliano Fedriga fa convergere la Lega verso Mario Draghi. Negli ultimi giorni si sono diffuse voci di un Carroccio insoddisfatto del lavoro del premier, che ha davanti a sé i mesi estivi per risolvere numerosi problemi, con diversi temi scottanti da affrontare prima della riunione leghista a Pontida. Ma il governatore del Friuli Venezia-Giulia, intervistato da Repubblica, spegne i bollenti spiriti: “In questo momento con il presidente del Consiglio Draghi l’Italia è un punto di riferimento europeo, e anche per chi guarda all’Europa. Questo ha rafforzato il posizionamento internazionale dell’Italia, e lo rafforzerà. Credo che il governo Draghi stia svolgendo un ruolo fondamentale di affidabilità, certezza, e anche capacità di visione prospettica”.

Quindi continuerete ad appoggiarlo? La domanda del giornalista al presidente regionale: “La Lega - dice Fedriga - è sempre stata molto compatta su questo governo. Ovviamente abbiamo sollevato criticità non dovute alla sua azione, ma ad iniziative parlamentari di una parte della maggioranza, che non è politica ma creata per l’emergenza nazionale. All’interno di una maggioranza così eterogenea è ovvio che bisogna trovare obiettivi strategici condivisi. E ce ne sono. La legge elettorale? Non la vedo come una priorità”.

Entro il 2023 in Italia si voterà e Fedriga descrive la ricetta per assicurare la stabilità al Paese: “Spero vengano superate le criticità che condizionano il rapporto con gli Usa rispetto al governo del momento in Italia. Siamo un Paese che fa parte di un’alleanza, quella Atlantica”. Infine spazio al futuro della Lega dopo i risultati deludenti delle ultime elezioni: “Bisogna reagire con grande pragmatismo. Perché ormai la stagione della propaganda a prescindere, della persona che arriva e risolve tutto da sola, è finita. Così non è, così è impossibile che sia, e vuol dire prendere in giro i cittadini. La politica deve ritrovare un principio di trasparenza e onestà verso i cittadini. Dobbiamo riportare questa serietà nella politica, sono convinto che - conclude Fedriga - sarebbe premiante anche dal punto di vista elettorale”.

