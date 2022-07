Controcorrente, Vittorio Sgarbi e la profezia. Chi vincerà le elezioni

08 luglio 2022 a

a

a

Vittorio Sgarbi attacca i governi italiani degli ultimi anni e fa una profezia sulle prossime elezioni. Ha le idee molto chiare su come andranno le cose in cabina elettorale. E su chi porterà a casa la vittoria. "L'esperienza del sovranismo non è mai nata - ha detto Vittorio Sgarbi - Oltretutto, a dire la verità, è anche una parola che odio. Mi chiedo: perché a Madrid con tutto il picco Covid era sempre tutto aperto? Che senso ha avuto chiudere i ristoranti alle 18? Abbiamo avuto governi di scemi, gente improvvisata che dava indicazioni sbagliate. Da Mario Draghi a Roberto Speranza".

Sgarbi smaschera Conte: perché Draghi può andare avanti senza di lui. Nuovo scenario sul governo

Poi Sgarbi fa una previsione sul futuro del centrodestra e delle prossime elezioni. "Il centrodestra vincerà le elezioni - ha detto Sgarbi - Il vero M5s di Conte sarà Luigi Di Maio. Che, in un secondo momento, aprirà al centrodestra".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.