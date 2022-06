Il sondaggio di Demopolis incorona Giorgia Meloni: il boom di Fratelli d'Italia rispetto al 2021

29 giugno 2022 a

Barometro Politico dell’Istituto Demopolis fa sorridere Giorgia Meloni. Nel sondaggio realizzato per Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, a primeggiare è Fratelli d’Italia, che se gli elettori si recassero oggi alle urne raggiungerebbe il 23%, con un vantaggio di un punto sul Partito Democratico, attestato al 22%. Al terzo posto, al 15,2%, si piazza la Lega di Matteo Salvini. Gli effetti delle elezioni amministrative e la recente scissione con Luigi Di Maio pesano sul consenso del Movimento 5 Stelle, che si ferma al 10,5%. Forza Italia ha il 7,3%, Azione il 4%, mentre le altre liste restano al di sotto del 3%.

Rispetto al febbraio 2021, mese di nascita del governo Draghi, FdI guadagna 6 punti, il Pd 3 punti. Saldo ampiamente negativo invece, con 8 punti in meno, per la Lega di Salvini, e per il M5S di Giuseppe Conte che ne perde quasi 6. Inoltre per un quarto dei cittadini, dopo lo strappo di Di Maio, la maggioranza che sostiene l’esecutivo è più salda. “A preoccupare famiglie ed imprese, in vista dell’autunno, è soprattutto l’aumento dell’inflazione con la riduzione del potere d’acquisto: con il conflitto russo-ucraino destinato a prolungarsi, il 53% degli italiani ritiene che nei prossimi mesi possa verificarsi un peggioramento della propria situazione economica” l’analisi dei sondaggisti.

Non c’è tanta voglia di elezioni anticipate tra i cittadini: il 27% opterebbe per uno scioglimento anticipate delle Camere ed un ritorno alle urne a fine estate, mentre quasi 2 italiani su 3 preferiscono arrivare senza scossoni a fine legislatura.

