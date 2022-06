Il Movimento 5 Stelle non lascia il governo Draghi. I big in coro: appoggio non in discussione per il caso Di Maio

22 giugno 2022 a

“L’appoggio al governo non è in discussione”. La riunione dei massimi vertici del Movimento 5 Stelle ha partorito la decisione di continuare ad appoggiare l’esecutivo guidato da Mario Draghi. Ad annunciarlo in primis è il ministro e capodelegazione M5S al governo, Stefano Patuanelli, lasciando la sede del partito dove il leader Giuseppe Conte ha riunito i big. A chi gli chiede se si aspettasse l’addio di Luigi Di Maio al Movimento, “si - risponde - era nell’aria”.

Lasciando la sede del M5s, il sottosegretario Carlo Sibilia e il vicepresidente 5stelle Michele Gubitosa, hanno confermato che “l’uscita del M5s dalla compagine di governo “è fuori discussione”. Nel frattempo il ministro Di Maio ha fatto sapere che non parteciperà al primo consiglio dei Ministri da ex grillino.

