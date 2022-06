Elezioni amministrative, affluenza parziale alle ore 19: ha votato oltre 41%

12 giugno 2022 a

L'affluenza alle ore 19 per le elezioni amministrative in Italia, con lo scrutinio completato in 283 Comuni su 818, si attesta al 41,44%. Si vota dalle 7 alle 23 in 971 municipi e per 5 referendum in tema di giustizia. Secondo la prima rilevazione della giornata, alle 12, per le Comunali era andato alle urne il 17,64% (non sono compresi i numeri di Friuli-Venezia Giulia e Sicilia).

Elezioni amministrative 2022: comuni e candidati, la mappa del voto. I risultati in diretta

L'affluenza alle ore 12

Alle 12 l’affluenza alle Amministrative, secondo i dati relativi agli 818 comuni raccolti su Eligendo, si era fermata al 17,64% (senza i comuni del Friuli-Venezia Giulia e della Sicilia). Alle precedenti omologhe era stata del 19,37%. Per quanto riguarda i quattro capoluoghi di regione chiamati a scegliere il sindaco, a Catanzaro alle 12 aveva votato il 19,03% degli aventi diritto, a Genova il 15,08%, a L’Aquila il 18,59 e a Palermo il 10,99%.

