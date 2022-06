Matteo Salvini, partono le querele per le falsità sul viaggio a Mosca

11 giugno 2022 a

a

a

Matteo Salvini ha dato mandato ai suoi legali di querelare chi, a partire da media e politici, ha fatto o sta facendo insinuazioni e accuse a proposito del possibile viaggio a Mosca.

Salvini e il viaggio a Mosca, l'ambasciata russa: "Aiutato a comprare i biglietti aerei in rubli"

"A differenza di un gruppo editoriale che per anni ha distribuito in allegato “Russia Oggi”, la Lega non ha e non ha avuto accordi economici di alcun tipo con Mosca" si legge nel comunicato. "Le spese per il possibile viaggio aereo di Salvini sono state interamente pagate dalla Lega, come confermato e spiegato chiaramente dall’ufficio stampa dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia. Nessun biglietto omaggio del Cremlino, quindi, e nessun “viaggio pagato da Mosca”: chiunque continuerà a sostenere il contrario ne risponderà nelle sedi opportune".

Salvini e il viaggio a Mosca, l'ambasciata russa: "Aiutato a comprare i biglietti aerei in rubli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.