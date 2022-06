Fuggi fuggi dei parlamentari: nelle casse del Movimento 5 Stelle mancano milioni di euro

05 giugno 2022 a

Via libera, da parte del Consiglio nazionale M5S, al rendiconto 2021 del Movimento 5 Stelle. L'approvazione è arrivata al termine di una «call» convocata dal leader pentastellato Giuseppe Conte, alla quale hanno preso parte i vicepresidenti del Movimento, i capigruppo e i coordinatori dei Comitati permanenti. Un bilancio in attivo, quello firmato dal tesoriere Claudio Cominardi, con una nota dolente: le «restituzioni». Nelle casse del Movimento mancherebbero all'appello «diversi milioni di euro» a causa dei mancati versamenti dei parlamentari. Il tema è stato affrontato nel corso della lunga riunione di oggi e preoccupa non poco i vertici del Movimento 5 Stelle.

