Sanzioni alla Russia, autogol dell'Ue. Matteo Salvini: è bastato l'annuncio per far schizzare la benzina alle stelle

01 giugno 2022 a

a

a

È bastato l'annuncio della nuova stretta europea su Mosca, tra l'altro troppo lieve secondo molti, per far schizzare alle stelle il prezzo dei carburanti. Matteo Salvini in una diretta sociale torna a puntare il dito sulla gestione della guerra in Ucraina e gli effetti economici del conflitto dopo le polemiche sul suo progetto di viaggio in Russia per intavolare un percorso negoziale. "A chi da fastidio la pace? La pace da italiano conviene. La benzina è tornata ai massimi, è bastato il solo annuncio del sesto pacchetto di sanzioni da parte dell’Unione europei che i prezzi della benzina sono tornati alle stelle" ha detto il leader della Lega.

Ad Otto e mezzo si scatena il tutti contro Salvini: “Gesto grave”, “Contributo inutile”

"Più i tifosi della guerra mi insultano e più vado avanti. Non ci penso proprio a mollare", ha detto il leghista nel mirino della sinistra. "La Lega è compatta, alla faccia di qualche giornalista prezzolato. Da trent’anni cercano di dividere la Lega. Siamo una squadra, con giocatori diversi, caratteri diversi e un obiettivo comune: l’interesse del popolo italiano", dice il segretario che sintetizza: "No a muri, guerre e cortine di ferro". E ancora: "Le spalle sono larghe, non mi fermeranno, se la guerra va avanti la pagano i precari, gli artigiani, gli ultimi e non i Di Maio, i Letta e Calenda", osserva. "Non ci fermate, non demotivate la Lega".

"Ecco perché gli Usa vogliono allungare la guerra". Il grave sospetto sugli affari di Biden in Ucraina

Lo spettro di una crisi drammatica è concreto: "Lo stop al gas russo domani mattina sarebbe autolesionismo. L’Italia perderebbe dal 5 al 7% di Pil, la Russia il 2%. Quindi facciamo le cose fatte bene o avvantaggiamo le altre economie, specialmente i cinesi".

A più riprese Salvini torna sull'idea di volare a Mosca. "Il compito di un politico è aiutare a risolvere un problema e portare un mattoncino per lavorare alla pace. Questa è l’accusa? Me ne faccio carico", ha detto il leghista, "Il mio obiettivo era e rimane riportare le parti al tavolo del dialogo, poi decideranno loro. Ma non è normale questo massacro generalizzato perché Salvini ha osato prendere un’iniziativa di pace".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.