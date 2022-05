“Fratelli d'Italia spacca il centrodestra e avvantaggia la sinistra”. La Lega va allo scontro frontale

19 maggio 2022 a

Non c’è pace tra Fratelli d’Italia e Lega. Ad attaccare il partito guidato da Giorgia Meloni è Stefano Locatelli, responsabile enti locali del Carroccio: “Spiace che in diverse città, da Parma a Viterbo, da Catanzaro a Jesolo, Fratelli d’Italia abbia scelto di spaccare il Centrodestra, avvantaggiando le sinistre. La Lega lavora per unire e vincere”.

Non si è fatta attendere la replica di FdI, che per bocca di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, risponde alla frecciata dell’esponente del partito di Matteo Salvini: “Ricordiamo a Locatelli che a Catanzaro la Lega ha scelto di sostenere un candidato sindaco che si dichiara talmente a sinistra da aver affermato pubblicamente che mai salirebbe su un palco insieme a Salvini. A Viterbo, dopo aver avuto leale sostegno da parte di Fratelli d’Italia al candidato leghista alle recenti provinciali contro l’alleanza Forza Italia-Pd, alle amministrative la Lega ha preferito costruire una coalizione proprio con chi aveva provocato la sconfitta del centrodestra, scegliendo la sinistra. A Messina - continua ancora Donzelli - la Lega ha scelto di sostenere il candidato di Cateno De Luca concorrente al candidato di tutto il centrodestra. Un percorso a nostro avviso anomalo, ma come sempre saranno i cittadini a decidere. Un fatto però è certo. C’è chi è disposto a digerire tutto e altri, come noi, che avversano la sinistra in ogni sua forma”.

