Draghi andrà alla Casa Bianca il 10 maggio. "Biden non vede l'ora di accoglierlo"

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, martedì 10 maggio incontrerà alla Casa Bianca, a Washington, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Sarà l’occasione - spiega Palazzo Chigi - per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. «Al centro dell’incontro il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all’aggressione ingiustificata della Russia. Saranno inoltre discusse le eccellenti relazioni bilaterali e riaffermata la solidità del legame transatlantico - si legge in una nota della Presidenza del consiglio - Sarà affrontata la cooperazione nella gestione delle sfide globali, dalla sicurezza energetica al contrasto ai cambiamenti climatici, dal rilancio dell’economia allo sviluppo della sicurezza transatlantica. I due Leader si confronteranno anche su questioni regionali e sui preparativi in vista dei vertici G7 e NATO di giugno».

«Il presidente Biden non vede l’ora di accogliere il premier italiano Mario Draghi alla Casa Bianca. La visita riaffermerà i profondi legali di amicizia e forte partnership tra gli Usa e l’Italia». Così la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, commentando la notizia della visita di Draghi.

«Continua il dialogo con il primo ministro italiano Mario Draghi». Lo scrive su Twitter il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che aggiunge di aver «informato» il premier «sui progressi nel respingere l’aggressione della Russia». «È stato inoltre discusso il coinvolgimento dell’Italia nei futuri accordi di sicurezza dell’Ucraina», aggiunge in un tweet successivo.

