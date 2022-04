Ettore Rosato costretto a cancellare il tweet su Assunta Almirante dopo l'assalto dei benpensanti

26 aprile 2022 a

Bufera social sul tweet di Ettore Rosato per la scomparsa di donna Assunta Almirante. A finire nel mirino un passaggio del post del presidente Iv: «Con Assunta Almirante scompare una testimone di rilievo dell’eredità morale e politica del marito Giorgio Almirante e del Movimento Sociale Italiano».

Tanti i commenti su twitter. Interviene anche Nicola Fratoianni: «Posso capire il cordoglio per la scomparsa della vedova di Almirante. Ma parlare di eredità morale e politica del Msi, a 24 ore dal 25 aprile, come fa Rosato di Italia Viva mi pare un po' troppo. Lascerei davvero perdere. #Fascismo». Ed ancora il coordinatore di Articolo Uno, Arturo Scotto: «L’unica eredità morale di Giorgio Almirante e del Movimento Sociale Italiano si chiama fascismo».

Di fronte al montare della polemica arriva la precisazione di Rosato sempre via social: «Ma qualcuno pensa davvero che sono diventato estimatore politico di Almirante e non che fosse un tweet di condoglianze? Mi sembrava abbastanza ovvio, ma vedo che si trova sempre modo di polemizzare... Lo preciso per quelli che in buona fede avessero frainteso».

In serata Ettore Rosato ha cancellato il tweet e ha voluto precisare il suo intento:. "Ho cancellato un tweet in cui volevo fare delle condoglianze, non riaprire il dibattito sul fascismo che ho sempre condannato e in cui non ho mai trovato nulla di buono. Chi mi conosce lo sa. Ho visto reazioni anche di persone che stimo. Mi è uscito male, può accadere, mi spiace".

