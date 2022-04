La rivoluzione di Alessandro Di Battista: ora insegna come si conquista una poltrona

21 aprile 2022 a

a

a

Era il simbolo della lotta alla "casta", adesso fa lezioni (a pagamento) su. come si conquista una poltrona. La giravolta di Alessandro Di Battista fa scalpore. A raccontarla il sito vigilanzatv.it che spiega: "Dopo aver lasciato il Parlamento ed essersi reinventato giornalista, scrittore (con la Mondadori di Berlusconi) e opinionista remunerato a diMartedì, ora Di Battista assume la nuovissima veste di consulente di comunicazione politica".

Il prossimo 18 maggio, come si legge sull'annuncio, ci saranno "tre ore di formazione sulla comunicazione politica (per l'appunto) in diretta con Marco Venturini e Alessandro Di Battista, in una call interattiva con possibilità di fargli domande e chiedere consigli personalizzati, in vista delle imminenti elezioni amministrative".

Monti disintegra il governo Draghi sul Def: “Sbaglia la lettura dei dati, pericolosa assuefazione”

E ancora: "Se sei un candidato alle prossime elezioni, non puoi perdere questa opportunità di formazione di alto livello ad un prezzo molto accessibile. Ovvero 39 euro per il momento, perché un inquietante contatore in testa alla pagina ci dice, al momento della redazione di questo articolo, che tra 6 giorni, 4 ore e 40 minuti il prezzo salirà".

Sul sito che promuove l'evento vi è una seconda presentazione ancor più roboante: "I numeri di Alessandro Di Battista sono straordinari: 1,5 milioni di follower su Facebook, 278 mila follower su Instagram, 1 milione di visualizzazioni al mese su Youtube".

Il centrodestra si prepara a governare: Nordio premier, Salvini all'Interno e Meloni agli Esteri

E come se non bastasse, egli è "ospite ogni settimana sulla tv nazionale (già, ce ne siamo accorti...), autore di libri, documentari e di articoli su testate nazionali. Insieme all’esperto e consulente di comunicazione Marco Venturini formerà una classe di candidati alle prossime elezioni amministrative".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.