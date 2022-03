Giuseppe Conte rieletto presidente del Movimento 5 Stelle. Plebiscito per l'ex premier: 95 per cento di sì

28 marzo 2022 a

a

a

Giuseppe Conte è stato rieletto capo del Movimento 5 Stelle con il 94%. Tutto come previsto nel voto tra gli iscritti (hanno partecipato 59.047 aventi diritto su 130.570( dopo il caso del ricorso degli attivisti che aveva convinto i giudici a sospendere il nuovo statuto M5s e con esso le cariche elettive in vigore. Intanto l'ex premier prova a ricompattare il partito. Riunisce i Comitati politici e tematici allo Scout Center di Roma e annuncia che il M5S «non farà passi indietro» e continuerà a dirsi contrario all’aumento delle spese militari, a «un riarmo inutile che sarebbe una follia». E a chi gli chiede se questo possa portare a uno strappo con il Governo, assicura: «Il Movimento 5 Stelle è un pilastro di questa esperienza di governo. Non è il Governo dei nostri sogni ma lo sosteniamo con responsabilità». Nessuna crisi in vista dunque, ma il messaggio che l’ex premier vuole lanciare è quello di unità rispetto a un tema, quello del ’no' al riarmo, diventato ormai un mantra 5 stelle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.