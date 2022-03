Tagadà, Claudio Cerasa ridicolizza Giuseppe Conte sulla missione russa per il Covid: “Non sa mai nulla...”

23 marzo 2022 a

a

a

Il Copasir vuole un'audizione di Giuseppe Conte sulla spedizione russa in Italia all'inizio della pandemia Covid. Il contingente di medici, ma soprattutto di militari, fa tanto discutere anche nella puntata del 23 marzo di Tagadà, talk show di La7 condotto da Tiziana Panella, che ospita il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa per parlare della situazione: “Nella Difesa erano sorpresi dal dispiegamento militare in campo e che erano preoccupati. Quando Conte dice che c’era, ma non sapevo e che se anche avesse saputo qualcosa non l’ha vista e non l’ha capita non mi sembra che sia esattamente un’affermazione incoraggiante rispetto a quella che può essere definita leadership. Con Matteo Salvini ha fatto i decreti sicurezza e non ne sapeva nulla, Salvini faceva il blocco dei porti e lui non ne sapeva nulla, arrivata l’esercito della Russia e la colpa era di Luigi Di Maio… Mi sembra onestamente che si possa fare qualcosa in più per accertare ciò che successe in quelle ore, in cui c’erano sicuramente altre priorità e altre preoccupazioni, potremo anche pensare che si scelse di accettare qualsiasi tipo di aiuto, ma forse oggi - chiosa Cerasa - dovremmo essere interessati ancora più di allora a capire che cosa era successo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.