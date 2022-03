Antonia Postorivo attacca Draghi sull'invio delle armi all'Ucraina

22 marzo 2022 a

"Mario Draghi sbaglia a madare le armi all'Ucraina". L'avvocato Antonia Postorivo non ha dubbi e ritiene erronea la strategia che sta mettendo in campo il governo italiano per affrontare la crisi in Ucraina. "Il fatto di aiutare gli ucraini non va affatto bene - ha dichiarato l'avvocato nel corso della puntata di Stasera Italia andata in onda martedì 22 marzo - Draghi sta sbagliando tutto".

Poi la Palombelli la incalza sulle sanzioni: "A Putin le sanzioni non fanno né caldo né freddo - spiega la Postorivo - Alla Russia interessa soltanto vendere petrolio e gas. Se vogliamo davvero fare qualcosa di utile dovremmo ripensare il nostro impegno per l'energia nucleare. Dire sempre no a tutto ci porta a dichiarare guerra alla Russia".

