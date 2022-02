La rivolta dei ministri contro Mario Draghi: tutti stufi dei metodi del premier

17 febbraio 2022 a

Aria pesante intorno a Mario Draghi ed ora pure i ministri “tecnici” e non politici della sua squadra di governo iniziano a storcere la bocca. Nel Cdm di martedì, quello che ha portato all’approvazione del decreto sulle concessioni balneari è scoppiato il caso Enrico Giovannini. “Vedo solo adesso, per la prima volta, il testo del decreto” la frase pronunciata dal ministro delle Infrastrutture nel retroscena rivelato da La Stampa. Giovannini è insieme al ministro dell’Economia Daniele Franco il titolare del dossier e on ha affatto nascosto l’irritazione per il suo mancato coinvolgimento sul testo. “I decreti non vengono mai condivisi per tempo” dice un altro membro dell’Esecutivo di Draghi: sono in tanti, e non più solo politici, coloro che non riescono più a contenere il fastidio per i metodi del presidente del Consiglio.

