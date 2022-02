Covid, il giorno della liberazione per Matteo Salvini: gioia irrefrenabile per il tampone negativo

13 febbraio 2022

Un tampone rapido può far iniziare la domenica nel verso giusto. Matteo Salvini può sorridere per essere risultato finalmente negativo dopo aver passato 10 giorni in isolamento per via della positività al Covid. Il leader leghista non “pensa più positivo” e condivide il momento con i suoi fan sui social.