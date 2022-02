Il senatore del Pd pentito per non aver sottoscritto i referendum sulla giustizia. Ma li voterà

13 febbraio 2022 a

Il senatore del Pd è pentito di non aver firmato i referendum sulla giustizia. Ma ora farà campagna elettorale. A parlare è l’esponente del Pd Salvatore Margiotta. Il senatore si è fatto vivo con un semplice, ma significativo tweet. E ogni parola ha un senso politico inequivocabile. Anzitutto il “pentimento”. Scrive Margiotta: “Sono pentito di non aver firmato”. Offrendo anche i suoi perché rispetto alla mancata sottoscrizione dei quesiti referendari sulla giustizia: “Per disciplina di partito, e per rispetto del mio stesso ruolo in Parlamento”. E la promessa finale: “Se la Corte li ammetterà, farò la mia parte nella campagna referendaria”.

È comunque interessante quella frase: “Per disciplina di partito”. In pratica – pare di capire – il Pd ha deliberato di impedire ai propri parlamentari e ai propri iscritti di poter sottoscrivere quesiti referendari che attengono ai diritti di libertà.

Sono pentito di non aver firmato -per disciplina di partito, e per rispetto del mio stesso ruolo in Parlamento- i referendum sulla giustizia, o almeno alcuni di essi. Se la Corte li ammetterà, farò la mia parte nella campagna referendaria — Salvatore Margiotta (@s_margiotta) February 13, 2022

Sarebbe da auspicare che il senatore Margiotta abbia inteso male la volontà del Nazareno, perché sarebbe davvero triste l’affermazione di una volontà partitocratica spinta fino a quel livello. Ma resta sicuramente positivo il pronunciamento del parlamentare del Pd. Ad esso si accompagnerà probabilmente anche l’impegno di altri dirigenti e militanti del suo partito che vogliano affermare il valore del garantismo nella legislazione sulla giustizia. E nessuna toppa parlamentare potrà impedire ai cittadini di pronunciarsi con libertà a consapevolezza. Ora occorre aspettare solo il verdetto della Corte Costituzionale, chiamata martedì a pronunciarsi sull’ammissibilità dei referendum promossi dalla Lega di Salvini, dal partito radicale e da ben nove consigli regionali.

f.s.

