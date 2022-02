Giorgia Meloni e sondaggi, il Mattarella bis ha lanciato Fratelli d'Italia: l'unico partito in crescita

Daniele Di Mario 02 febbraio 2022 a

a

a

Fratelli d'Italia vola nei sondaggi. Il ruolo d'opposizione premia il partito di Giogia Meloni, che non risente affatto della debacle del centrodestra nella corsa al Quirinale finita con la rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica.

Nell'ultimo sondaggio di gennaio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana il Pd mantiene la prima posizione al 21,2% ma perde mezzo punto rispetto alla settimana precedente. Fratelli d'Italia invece è subito dietro al 20,5%, in crescita dello 0,7%. La pessima settimana del Quirinale non ha fatto bene al partito di Matteo Salvini: la Lega, infatti cede quasi un punto arretrando fino al 17,5%, mentre il M5s, che ne esce comunque spaccato sull'asse Conte-Di Maio, sembra limitare i danni: stabile, anzi in leggerissima risalita al 13,8% (+0,3 rispetto alla settimana prima).

Tra le formazioni politiche minori, la nuova federazione Azione/+Europa arriva al 4,5%, scendendo dello 0,3. Resterebbe però a oggi l'unica a superare la soglia di sbarramento. Piccoli movimenti per gli altri partiti, tranne che per Italiexit che cresce ancora di mezzo punto portandosi al 2,1%. Col vento in poppa, la Meloni rilancia la propria proposta per il centrodestra.

A rifondarlo sarà Fratelli d'Italia, con l'ambizione di rappresentare tutto l'elettorato che non si riconosce nella sinistra. In attesa di un chiarimento con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, il presidente FdI Per cento La nuova formazione Azione-+Europa sarebbe l'unica tra le forze minori a superare lo sbarramento. Fuori LeU, Italia Viva, Coraggio Italia respinge di nuovo al mittente l'idea della federazione lanciata dal segretario della Lega.

«Ormai è chiaro a chi giova mantenere lo status quo e forzare le regole democratiche: solamente a chi vuole salvare a tutti i costi la "stabilità" della propria poltrona. Ma la democrazia tornerà e noi saremo pronti. Fino ad allora non gli daremo tregua», scrive su Facebook la Meloni, che aggiunge: «L'Italia affonda nella crisi economica, le famiglie e le imprese sono in ginocchio e le nostre coste sono prese d'assalto dall'immigrazione clandestina, ma i partiti che sostengono questo governo sono impegnati a dar vita ad alleanze e federazioni del tutto innaturali pur di sopravvivere. Per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso? Il potere del popolo è più forte delle alchimie di Palazzo. Ridiamo la parola al popolo italiano che in democrazia è sovrano».

