Rocco Siffredi si candida al Quirinale "per un'Italia dura"

24 gennaio 2022 a

a

a

Al Quirinale arriva un'autocandidatura bislacca ma con uno slogan piuttosto efficace: "Cosa c'è di meglio dopo il grande Mattarella, se non un gran bel Matterello?". Rocco Siffredi pubblica un video su Instagram in cui si propone come nuovo presidente della Repubblica, ovviamente usando una serie di doppi sensi che rimandano al suo lavoro di attore porno. "Mi avete dato la voglia di crederci. Per un'Italia dura, un'Italia che torna come una volta. Sono trent'anni che mi spacco la schiena (...e lo sapete) per farvi divertire. Chi più di me? Quindi supportatemi, condividete questo video sui canali social e partiamo per qualcosa di magnifico. Votate Rocco Siffredi presidente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.