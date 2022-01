Il portavoce del Partito Gay-Lgbt+: "Cartabia al Quirinale è anacronistica"

24 gennaio 2022 a

«Leggiamo dagli articoli che stanno uscendo man mano che i partiti di +Europa con Emma Bonino ed Azione con Carlo Calenda hanno espresso la loro candidata come Presidente della Repubblica: Marta Cartabia. Ma proprio in questi giorni in cui è tornato il dibattito sui diritti grazie al lancio del referendum per i Matrimoni Egualitari questa scelta ci sembra decisamente anacronistica oltre a lasciarci perplessi». È quanto dichiara Fabrizio Marrazzo, Comitato "Sì Matrimonio Egualitario" e portavoce Partito Gay - Lgbt+.

«Marta Cartabia che da sempre dichiara che la "Costituzione italiana protegge la famiglia", differenziandola da altre forme di convivenze e non permette il matrimonio agli omosessualì è stata proposta proprio da quei partiti che si dichiarano liberali, progressisti e pro Lgbt+. Per questo ci chiediamo: siamo sicuri che Cartabia, da Presidente della Repubblica e Presidente del Csm, sarà in grado di tutelare i diritti della nostra comunità e non ostacolerà il referendum ’Sì matrimonio egualitariò?» «Bonino e Calenda scelgano una candidata rispettosa dei diritti e firmino per il referendum "Si matrimonio egualitario" se davvero sono pro diritti Lgbt+».

