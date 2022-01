Al Bano implora Sergio Mattarella: “Resti, serve uno sforzo per amore dell'Italia”. L'idea per convincerlo

23 gennaio 2022 a

Un appello a Sergio Mattarella affinché resti ancora al Quirinale. Al Bano Carrisi, noto cantante, ha parlato a Lapresse e ha voluto mandare un messaggio d’affetto e stima al presidente della Repubblica uscente, di cui vuole la riconferma: “Il massimo sarebbe che Mattarella facesse uno sforzo in più per amore di questo Paese. Ha fatto un gran bel lavoro. Siamo ancora in piena pandemia. Almeno un paio di anni, non dico tanto. Per convincerlo sono pronto a cantargli ‘Fratelli d’Italia sotto il Quirinale. Di Mario Draghi - dice il cantante di Felicità - ho fiducia. È straordinario, ha un credito enorme all’estero ed è l'elemento giusto al momento giusto per questo Paese che ha bisogno di gente giusta. Al Colle non sarebbe di certo sprecato, ma sta facendo così bene questo lavoro da presidente del Consiglio che sarebbe una fortuna ancora per l’Italia averlo lì. Una donna? Che venga anche fuori. Non credo sia mai troppo presto per loro. Ci vedrei bene - conclude l'incursione politica Al Bano - Elisabetta Casellati, sarebbe la donna giusta".

