Finisce l'era di Sergio Mattarella al Quirinale: scatoloni e via al trasloco dei fedelissimi

22 gennaio 2022

a

a

L’era di Sergio Mattarella al Quirinale volge al termine. In attesa che il Parlamento dall’inizio della prossima settimana elegga il nuovo capo dello Stato, al Colle sono già partite le operazioni di trasloco e di addio dei fedelissimi del presidente, che diventerà senatore a vita in quanto presidente emerito. Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione e Direttore dell'Ufficio Stampa del Quirinale, ha pubblicato su Twitter una foto del suo ufficio pieno di scatoloni per recuperare i vari oggetti e i documenti di cui si è servito in questi anni. Il cambio della guardia è pronto.

Fine settimana di lavori pesanti… pic.twitter.com/HoKPUYogAr — giovanni grasso (@_giovannigrasso) January 22, 2022

