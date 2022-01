Condannata perché in quarantena soccorre un motociclista, Meloni e Salvini gridano allo scandalo

20 gennaio 2022 a

Giorgia Meloni e Matteo Salvini tornano uniti. No, non hanno ancora siglato alcun accordo per il nome da portare come prossimo presidente della Repubblica. Non ci sono neanche cambiamenti nelle forze che sostengono il governo. Parliamo, invece, di un fatto di cronaca. E' il caso assurdo che è capitato a una signora di 56 anni, Maristella Scarmignan, che è stata condannata a 2 mesi di arresto - la pena è stata sostituita da una multa di 4.500 euro - per aver soccorso un motociclista davanti a casa sua mentre era in quarantena per positività al Covid. È accaduto il 23 aprile 2020 a Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova.

La leader di FdI non riesce a crederci e riporta sui suoi profili social le parole della donna: "Dovevo lasciarlo ferito in strada? Di fronte a una persona che sta male e ha un'urgenza del genere, c'è poco da ragionare. E avevo un tampone negativo fatto poco prima". La Meloni è esterrefatta: "Che fine ha fatto il buonsenso? Solidarietà a questa donna che non ha girato le spalle a un uomo in pericolo".

Anche Matteo Salvini è disgustato: "Ma stiamo scherzando??? Se non cancellano questa multa assurda, piuttosto gliela paghiamo noi".

