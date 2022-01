Bastano 15 giorni, Galli contro le scuole aperte

19 gennaio 2022 a

a

a

Bastano 15 giorni per evitare gli effetti peggiori della pandemia nelle scuole. L'infettivologo Massimo Galli non ha dubbi e ritiene sbagliato tenere aperte le scuole nel momento di picco dei contagi. "Le altre aperture hanno un impatto inferiore rispetto alle scuole - ha detto Galli nel corso di Agorà su Rai3 - Sarebbero bastati 15 giorni per far passare il momento peggiore dei contagi. Sarebbe stato un provvedimento di riduzione del danno".

A scuola Coviddi non ce n'è, il diktat imperativo del ministro Bianchi

La didattica a distanza pone indubbiamente nuovi problemi a studenti e famiglie ma è certamente la strada più efficace per contenere la propagazione del virus. "Non si tratta di essere un paladino della dad - prosegue Galli - Si tratta solo di chiudere le scuole per 15 giorni nel momento di picco dei contagi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.