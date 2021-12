Una virologa per il Quirinale: Giuseppe Conte vuole Ilaria Capua presidente della Repubblica

11 dicembre 2021 a

Il Covid sta facendo sempre più parte delle nostre e ora una delle protagoniste e dei volti più noti della pandemia potrebbe risbarcare in politica con un ruolo di assoluto prestigio. Come riferisce Affari Italiani, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, starebbe pensando ad Ilaria Capua come nome da proporre per l’elezione del presidente della Repubblica. “Vedrei bene una donna al Quirinale e in testa ho un profilo di cui poter esser tutti orgogliosi” le parole del numero uno grillino nel corso di un’intervista a La7. Liliana Segre, Anna Finocchiaro, Rosy Bindi, Emma Bonino, Paola Severino, Marta Cartabia sono tanti i nomi che sono stati accostati al ragionamento di Conte, che in testa ha però il profilo della virologa che lavora in Florida.

La Capua, che è stata deputata dal 2013 al 2016 prima delle dimissioni per andare a dirigere il centro di ricerca presso l'Istituto di Scienze del Cibo e dell'Agricoltura dell'Università della Florida, è, sottolinea il sito “una donna conosciuta ed apprezzata dall'estabilishment, anche per i suoi modi sobri, con esperienza da parlamentare e, cosa da non trascurare, con un background professionale di caratura internazionale che contribuisce a conferirle autorevolezza, specialmente in una fase storica ancora profondamente segnata dall'emergenza pandemica”.

Arrivare all’elezione di una donna per il Quirinale sarebbe un momento storico per l’Italia e il nome della Capua aiuterebbe anche a rassicurare tutti coloro che hanno contrastato le scelte della politica durante la pandemia di Covid. Inoltre con l’intesa sulla virologa Mario Draghi resterebbe al suo posto alla guida del governo, uno scenario che farebbe tirare più di un sospiro di sollievo a tutti coloro che non vogliono in nessun modo le elezioni anticipate per non perdere il posto (e lo stipendio) da parlamentari. Chissà se il nome della Capua riuscirà a trovare un gradimento e un sostegno bipartisan.

