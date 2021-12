L'avvertimento di Forza Italia a Mario Draghi: valanga di cartelle, senza rinvio difficile sostegno

11 dicembre 2021 a

a

a

Forza Italia torna a chiedere un rinvio selettivo delle cartelle e manda un messaggio al governo guidato da Mario Draghi. “È imprescindibile che il governo scongiuri con una soluzione immediata e concreta la questione della valanga di cartelle esattoriali in arrivo nei primi mesi del 2022 in coincidenza, tra l’altro, con altre scadenze ordinarie” le parole in una nota di Forza Italia del coordinatore nazionale Antonio Tajani e dei capigruppo al Senato e alla Camera dei deputati Annamaria Bernini e Paolo Barelli.

Il governo trova un altro miliardo contro il caro bollette: approvato il decreto

"Bisogna individuare modalità di dilazione che - continua il comunicato - permettano a cittadini ed imprese di non trovarsi nuovamente in difficoltà oltre che mantenere agevolato, attraverso sostegni ai Comuni, l’uso del suolo pubblico e rendere vive le città con le attività economiche. Pretendiamo maggiore chiarezza sulle modalità e le scadenze dei bonus edilizi, riteniamo decisivo che si includa nella platea dei beneficiari l’impiantistica sportiva che, sinora, è stata esclusa da ogni intervento agevolativo. Forza Italia - sottolineano i leader degli azzurri - prende atto dello sforzo che il governo sta facendo per rispondere alle tante emergenze della congiuntura economica, ma avrebbe difficoltà a sostenere una legge di Bilancio che, contrariamente alle intenzioni espresse dallo stesso presidente del consiglio, chiede ai cittadini invece di credere nella ripresa, mette loro ancora le mani in tasca piuttosto che investire sul futuro”.

Addio al tetto isee, superbonus senza limiti: accordo nel governo e via libera alle villette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.