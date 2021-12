Violante difende Berlusconi e stende Travaglio: attacco aggressivo e volgare

02 dicembre 2021 a

a

a

Luciano Violante contro Marco Travaglio e l'attacco che fa "inorridire" a Silvio Berlusconi . "Quelle parole sono inutilmente offensive", dice l'ex magistrato e presidente della Camera in una intervista al Giornale. Il direttore del Fatto l'1 dicembre ha aperto il suo giornale insultando il Cavaliere: "No al garante della prostituzione" si leggeva a caratteri cubitali. "Si può esprimere un qualcosa in tanti modi, ma quando lo si fa in modo aggressivo e volgare, è dequalificante a prescindere" dice Violante.

Letta, il nuovo presidente eletto a larga maggioranza altrimenti il governo cade. Berlusconi non è il candidato del Pd

Ma Berlusconi può correre per il Quirinale? "Tutti i cittadini che hanno più di cinquanta anni possono candidarsi. Spetta ai parlamentari decidere chi votare. Ad ogni modo le persone non vanno mai offese. È sbagliato usare questi toni nella lotta politica" dice l'ex magistrato e presidente della Commissione antimafia.

Silvio Berlusconi torna in beauty farm, così fa il "tagliando" per il Quirinale

Parlando di giustizia, sulla riforma Cartabia Violante afferma che "la riforma non tocca l'ordinamento giudiziario. In quel campo gli interventi sono urgenti. Occorre rinnovare nel Csm solo i componenti che sono in carica da quattro anni. La rotazione ridurrebbe il potere improprio delle correnti. Il Csm dovrebbe avere due funzioni: tutelare l'indipendenza dei magistrati e assicurare il raccordo tra magistratura e altri poteri dello Stato. Col tempo entrambe sono venute meno. La magistratura si è autoisolata".

Giochi fatti per il Colle, Di Maio svela ai diplomatici il piano di Draghi: ecco chi va al governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.