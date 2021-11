La battaglia dell'asterisco per il genere fluido scatena Paolo Liguori e Antonio Tajani a Stasera Italia

26 novembre 2021 a

a

a

La direzione scolastica del liceo classico Cavour di Torino ha deciso di adottare l’asterisco nelle comunicazioni ufficiali, scatenando un vespaio di polemiche sul tentativo di promuovere l'inclusione di genere e per non danneggiare le persone fluide. Nella puntata del 26 novembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, il tema viene affrontato da Paolo Liguori, presente in collegamento: “È una cosa troppo intelligente per me, io non ho un parere. Nella pubblicità tra il servizio sulla scuola e il mio intervento c’è stata la pubblicità di un marchio di mutande da uomo, cosa dobbiamo fare con questa azienda? Dobbiamo dirgli che le mutande sono mutandi, mutande, mutanti e non si sa cosa? La lingua è la lingua. Camillo Benso Conte o Contessa di Cavour? Questi ragazzi vanno a scuola dove c’è stato unO statista - dice sottolineando il genere maschile della parola -, io non so cosa si può fare. Se c’è una discriminazione in quel liceo siamo tutti pronti a fare battaglia. Ma possiamo mai cambiare mai la lingua italiana e perderci nei meandri di questi asterischi?”.

Mario Draghi nuovo duce: la celebrazione tv dell'uomo della provvidenza

“Bisogna avere il coraggio - interviene Antonio Tajani, presidente di Forza Italia, dopo che la Palombelli sottolinea come ormai sia un qualcosa di quotidiano - di dire di no. Se c’è una discriminazione impediamo che ci sia una discriminazione. Se questa persona deve affrontare il suo problema lo faccia senza essere perseguitato da chicchesia. Ma non dobbiamo annullare che esistono gli uomini e le donne in società, è la natura, non è un nostro capriccio. Poi ci sono uomini omosessuali e donne omosessuali. Io rispetto tutto, ma - conclude l’esponente azzurro - dobbiamo culturalmente respingere il fatto che non esistano più uomini e donne”.

Il liceo classico Cavour di Torino adotta l'asterisco per il genere fluido#StaseraItalia pic.twitter.com/RjcgT8EXkF — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 26, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.