Deputati positivi al Covid, focolaio alla Camera e tamponi a tappeto

C’è un cluster di deputati positivi al Covid-19 alla Camera? Il presidente, Roberto Fico, ha comunicato ufficialmente alla stampa che 7 deputati del secondo ramo del Parlamento sono risultati positivi al virus. “C’è un monitoraggio costante degli enti preposti, la situazione Covid è sotto controllo” ha dichiarato Fico aggiungendo che i contagi non sono avvenuti a Palazzo Montecitorio, ma non è chiaro come faccia a esserne così sicuro. Wanda Ferro, esponente di Fratelli d’Italia ha chiesto una “valutazione della situazione”.

Secondo quanto apprende “Open” sono in corso tamponi per altri parlamentari, probabilmente coloro i quali sono venuti a stretto contatto con i contagiati nei corridoi del Transatlantico. Per un’ inspiegabile deroga, fino a lunedì 18 ottobre, i deputati non dovevano esibire il green pass per entrare in Parlamento, poi il certificato verde è diventato necessario per accedere al “luogo di lavoro”.

Tuttavia 11 deputati, fra cui la no pass Sara Cunial, che ha accusato i colleghi di “discriminazione”, e altri dieci esponenti del gruppo Misto, fra cui Pino Cabras e Raffaele Trano, hanno presentato ricorso contro l’obbligo contenuto in una delibera dei questori di Montecitorio. Sulla richiesta di sospensiva dovrà esprimersi il Consiglio di Giurisdizione domani, giovedì 25 novembre.

