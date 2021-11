Matteo Renzi passa al contrattacco sulla Fondazione Open: “Bersani e quel finanziamento da 98mila euro…”

Matteo Renzi si scatena contro Pier Luigi Bersani durante i lavori della Leopolda 11 a Firenze. “Open organizzava la Leopolda, rivendichiamo il diritto della politica di organizzarsi come meglio crede. Nessuna fondazione aveva le regole di trasparenza in entrata e in uscita che aveva la fondazione Open. Tra i testimoni dell’accusa di questo processo c’è - sottolinea il leader di Italia Viva - Pier Luigi Bersani che ha ricevuto dai Riva 98mila euro per la sua campagna elettorale. Lui parla di etica e dice di non avere mai preso neppure un caffè con loro. Ma quanto costano i caffè a Taranto?”. L’ex segretario del Partito Democratico si è poi scagliato contro il Movimento 5 Stelle: “Non so se sia un reato distruggere i 5 Stelle, ma a distruggerli non è stata la Fondazione Open bensì la lotta tra Di Maio e Conte. Il vero reato che ho commesso è non essere ancora riuscito a distruggere politicamente il M5S. Ma lo scontro tra Conte e Di Maio lo sta autodistruggendo M5s, il lavoro - chiosa Renzi - lo stanno facendo loro”.