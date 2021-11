Covid, il ministro Renato Brunetta al Corriere della Sera: "Stop allo stato di emergenza"

20 novembre 2021 a

La proroga sì o no? Ferve il dibattito sullo stato di emergenza, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre. L’ipotesi proroga è il rovello che in questi giorni interroga il governo. E oggi si è pronunciato sul punto il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. Lo stato di emergenza, ha detto, “sta per scadere e non può essere prorogato oltre i 24 mesi. Ha dato buona prova di sé anche nei momenti più bui e se vinciamo questa fase di passaggio possiamo permetterci una riflessione”. Ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe che si potesse tornare ad una situazione di normalità, attribuendo tutti i poteri straordinari ad una struttura di missione di Palazzo Chigi. Sarebbe un atto di grande responsabilità, con un enorme potere simbolico”.

Alla domanda se ne avesse parlato o meno con Mario Draghi, il ministro risponde. “Il governo sta riflettendo, ne ho parlato con Speranza e altri colleghi. Possiamo mantenere i poteri straordinari senza la cappa dell’emergenza. Stiamo tenendo la situazione sotto controllo”.

