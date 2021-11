Anm: su presunzione di innocenza scelte discutibili

06 novembre 2021 a

a

a

«Tra pochi giorni sarà in vigore il decreto legislativo sulla presunzione di innocenza. Entro una cornice di apprezzabile rafforzamento di alcuni presidi di garanzia, sono state compiute scelte discutibili». Lo ha sottolineato il presidente dell’ Anm Giuseppe Santalucia, nella sua relazione di apertura della riunione del direttivo del sindacato delle toghe, osservando in particolare che «si è irragionevolmente irrigidita la comunicazione con la stampa dei procuratori della Repubblica, che potranno servirsi esclusivamente di ’comunicati ufficialì e, nei casi di particolare rilevanza pubblica, di ’conferenze stampà».

Si tratta, secondo Santalucia, di «regole che non renderanno un buon servizio, questo è il timore, all’esigenza di una corretta informazione su quanto accade nel processo durante la fase delicatissima delle indagini»: l’ Anm, dunque «dovrà essere pronta - ha aggiunto il presidente - a rilevare le distorsioni applicative che oggi da più parti si prefigurano e non lasciare che siano soltanto i procuratori della Repubblica a tenere alta l’attenzione su questi temi assai sensibili per l’effettività dell’assetto democratico della giustizia penale, di cui un tassello importante è proprio il rapporto con la stampa».

