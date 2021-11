Il compagno Ugo Sposetti festeggia il centenario del PCI

Gianfranco Ferroni 05 novembre 2021 a

Non si offende mica se lo chiamano «compagno», come una volta, e pure se viene salutato con il pugno chiuso alzato: Ugo Sposetti oggi pomeriggio confermerà ancora una volta la sua passione per la falce e il martello in qualità di protagonista della festa organizzata al Nuovo Cinema dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con l’Associazione Enrico Berlinguer (che è guidata proprio da Sposetti). Un appuntamento motivato dall’arrivo a Roma del film documentario realizzato in occasione del centenario della nascita del Partito comunista italiano, intitolato «Cent’anni dopo», realizzato da Monica Maurer e Milena Fiore. All’appello manca solo il nuovo assessore alle politiche culturali del comune di Roma, Miguel Gotor: chissà, magari si affaccerà per portare un saluto da parte dell’amministrazione capitolina. O, forse, all’improvviso arriverà addirittura il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri.

