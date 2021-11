"Hai una morfologia preistorica". Oliviero Toscani insulta ancora Salvini

Paolo Zappitelli 04 novembre 2021 a

Non bastava lo scontro con Giorgetti. Ora Salvini deve subire anche l'attacco del fotografo Olivero Toscani che addirittura spiega all'agenzia Adnkronos che Salvini ha una "morfologia preistorica". Insomma una specie di interpretazione "sinistra" delle teorie del Lombroso. «Sono stato il primo dire che Salvini è "inadatto" - attacca - . Loro sono in difficoltà perché la Lega è una difficoltà perciò è normale che ci dovrà essere un chiarimento. Non possiamo avere Salvini che è al Governo ma è anti europeista! È ridicolo". "La Lega si divida in due - prosegue - una parte vada col Governo e l’altra con la Meloni. Salvini non può stare nel Governo e all’opposizione. Non è credibile, ha anche una morfologia preistorica». Quella nei confronti di Matteo Salvini sembra una vera e propria ossessione per il fotografo. Il 30 luglio dell'anno scorso se l'era presa di nuovo con il leader leghista durante la trasmissione "L'aria che tira": "Da questa pandemia siamo usciti un po' tutti come pugili suonati, ma c'è qualche politico che più di altri sembra un pugile suonato. Sarà lui a essere mandato a processo fortunatamente".

A settembre del 2018, appena si era formato il governo con Lega e Cinque Stelle, Toscani, alla trasmissione La Zanzara si era espresso così sempre contro il leader leghista: "Le cose che dice Salvini sono come una scoreggia, non è che lui sia una scoreggia perché non può parlare, e le scoregge puzzano. Lui ha un consenso molto alto? Ma non vuol dire niente, anche Mussolini aveva un grande consenso". Alle accuse di oggi il leader della Lega ha risposto con poche parole: «"Salvini ha una morfologia preistorica", altri insulti da Oliviero Toscani, il fotografo radical chic che sognava di fotografarmi morto. Che pochezza umana che hanno a sinistra, contenti loro».

