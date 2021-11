"Berlusconi al Colle? Restituisco il passaporto". De Benedetti schiuma di rabbia. Ma Rotondi lo umilia così

La replica sferzante del deputato azzurro: "Piuttosto restituisca i soldi all'Italia"

«Se il Parlamento impazzisse e decidesse di eleggere Berlusconi al Quirinale, io rendo il mio passaporto al Ministero degli Interni. Sarebbe una cosa indegna». Così Carlo De Benedetti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Un giudizio sferzante, quello dell'Ingegnere nonché editore de "Il Domani", che tradisce il timore che l'eventualità - Berlusconi al Colle - possa verificarsi davvero. A De Benedetti risponde in maniera piccatissima il deputato di Forza Italia Gianfranco Rotondi: "Comprendo il dispiacere dell’ingegner De Benedetti per l’eventuale elezione di Silvio Berlusconi al Quirinale. Mi pare esagerato però che egli voglia restituire il passaporto. Magari potrebbe bastare -come gesto di protesta - la restituzione in beneficenza di una parte dei lauti introiti scaturiti dalla celebre, rispettabile e per lui fortunata "sentenza Mondadorì".

