Michetti si dimette da consigliere comunale, cosa farà il candidato sconfitto

Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra sconfitto da Roberto Gualtieri, si dimette dall’incarico di consigliere comunale. A quanto si apprende, l’avvocato amministrativista avrebbe ritenuto più opportuno continuare nella sua attività a tempo pieno di direttore della Gazzetta Amministrativa, periodico che si occupa di consulenze legali agli enti locali.

Fratelli d'Italia ha già scaricato Michetti. Pressing per farlo dimettere

La prima seduta dell’Assemblea Capitolina è in programma per il 4 novembre. Al suo posto dovrebbe entrare in Aula il consigliere di FdI Federico Rocca.

