Biden incontra Papa Francesco: "Uniti sul clima"

E' durato 75 minuti l'incontro a Palazzo Apostolico tra Papa Francesco e il presidente degli Usa Joe Biden, a Roma per il G20. La Casa Bianca, al termine dell'udienza, ha parlato di "chiaro feeling" tra il Santo Padre e il Capo di Stato americano, che ha ringraziato Sua Santità - spiega ancora la Casa Bianca - per il suo impegno a favore dei poveri del mondo e di coloro che soffrono la fame, i conflitti e le persecuzioni. Biden ha elogiato la leadership di Papa Francesco nella lotta alla crisi climatica, nonché la sua difesa per garantire che la pandemia finisca per tutti attraverso la condivisione dei vaccini e un’equa ripresa economica globale.

Nel corso dell'udienza, il presidente Usa ha regalato a Papa Francesco un abito talare tessuto a mano del 1930 dal famoso sarto papale Gamarelli e utilizzato dall’ordine dei gesuiti negli Stati Uniti, dove era conservata negli archivi della Holy Trinity Church, la chiesa di Biden a Washington. Papa Francesco ha invece donato al leader "Il Pellegrino", dipinto su ceramica, i volumi dei documenti pontifici, il messaggio per la Pace di quest’anno, firmato dal Santo Padre, il Documento sulla Fratellanza Umana e il volume sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020.

