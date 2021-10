Contagi e ricoveri saliranno, doccia fredda Bassetti sul Covid

29 ottobre 2021 a

Matteo Bassetti mette in guardia sull'andamento della pandemia di Covid nel nostro Paese. "Contagi e ricoveri saliranno - spiega il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova - ma finché i ricoveri negli ospedali saliranno solo di due casi al giorno non ci dovremo preoccupare. Non bisogna dimenticare che 3/4 dei ricoveri sono tra soggetti non vaccinati quindi chi non ha fatto il vaccino è meglio che lo faccia. I prossimi tre mesi saranno determinanti soprattutto per loro".

Poi risponde alle parole pronunciate da Crisanti: «Nel nostro Paese a qualcuno piace fare "a lupo a lupo" per prendersi i titoloni e le prime pagine dei giornali. Ma così non facciamo il bene della gente». Lo evidenzia all’Adnkronos Salute, Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che commenta l’intervento del virologo, Andrea Crisanti, che a Piazzapulita su La7 ha affermato che «il vaccino Johnson & Johnson» contro il Covid «dopo 2 mesi di fatto non protegge quasi più niente. È una cosa che dovrebbe sorprenderci tutti. Questa vaccinazione è stata iniziata quando J&J era a conoscenza dei limiti del vaccino» L’infettivologo genovese, sempre in riferimento al virologo romano, ricorda poi come «alcuni non sono nuovi a questo tipo di comunicazione sbagliata, sono gli stessi che avevano detto che avrebbero aspettato ad immunizzarsi» contro Sars-CoV-2 «perché era un vaccino sperimentale. Direi che serve calma e sangue freddo».

