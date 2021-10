La figuraccia di Dino Giarrusso al Parlamento Ue: "Non riesco a parlare in inglese". E l'intervento è un flop

28 ottobre 2021

Dino Giarrusso, ex Iena tra le fila del Movimento 5 Stelle, ha dovuto interrompere l'intervento al Parlamento Ue: "Non riesco a farlo in inglese". La figuraccia del grillino nasce poiché non ha acceso la telecamera e quindi non ha diritto all’interprete. "Non posso accendere la telecamera perché ho l'Iphone" si è giustificato. Ma poi non è stato in grade di fare l'intervento in inglese in commissione agricoltura al parlamento europeo, dove doveva parlare della tutela del prosecco. L'intervento, senza traduzione, è stato quindi interrotto.