Zaccheo non ce la fa, sorpresa a Latina: il sindaco è di nuovo Coletta

Damiano Coletta è il nuovo sindaco di Latina. Con 116 sezioni scrutinate su 116 il candidato sostenuto da Pd e M5S fa registrare il 54,9 per cento delle preferenze, mentre l'avversario del centrodestra Vincenzo Zaccheo si attesta al 45,10 per cento.

Coletta eletto cinque anni fa con una coalizione civica, ha allargato in questa tornata elettorale anche al Partito Democratico. Resta comunque una incognita, ed è quella relativa alla maggioranza che il sindaco riconfermato si porterà dietro in questa nuova avventura. "La città ha scelto di guardare avanti", questo il commento a caldo di Coletta che ora dovrà lavorare alla giunta e alla composizione di una maggioranza per dare un governo stabile al capoluogo pontino.

"Non me lo aspettavo e penso nessuno se lo aspettasse. La minore affluenza al voto ha penalizzato il centrodestra, è passato un messaggio distorto, qualcuno pensava che io avessi già vinto, qualcuno non ha votato per pigrizia" ha commentato Zaccheo, candidato sindaco di centrodestra, sottolineando però che la vicenda Durigon "non ha assolutamente influito perché al primo turno il centrodestra era abbondantemente avanti al centrosinistra". "Latina non è rimasta indenne dal trend nazionale", continua Zaccheo che aggiunge: "Come spesso accade nei ballottaggi l’elettorato di centrodestra non è motivato come quello di centrosinistra: il risultato è davanti agli occhi di tutti. Accetto il risultato e farò la mia battaglia in consiglio comunale per cercare di mettere a posto questa città, che gli indicatori socio-economici relegano agli ultimi posti nelle classifiche".

