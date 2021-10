Elezioni amministrative 2021, "così Pd e M5s insieme vincono". La prima pagina del Fatto Quotidiano diventa un caso

Giada Oricchio 05 ottobre 2021 a

Elezioni amministrative a Roma: Enrico Michetti del centrodestra va al ballottaggio con Roberto Gualtieri sostenuto dal centrosinistra. Poi l’exploit di Carlo Calenda e solo quarta Virginia Raggi, la sindaco uscente, sostenuta da M5S e liste civiche.

All’indomani del risultato delle urne, “Il Fatto Quotidiano” di Marco Travaglio, vicino alle politiche dell’ex premier Giuseppe Conte e dei 5 Stelle, titola: “Pd e 5Stelle uniti vincono, le destre unite perdono”. Nell’occhiello: “Il centrosinistra prende Milano, Bologna e Napoli al primo turno, mentre nel catenaccio ammette: “Male la Lega e il M5s, bene Meloni e Pd”. Nel suo fondo, il direttore Travaglio spiega: “I non votanti - primo partito d'Italia - sono soprattutto ex elettori 5Stelle in attesa di un'offerta credibile. È un monito soprattutto per Conte, che dovrà trovare linguaggi e contenuti di populismo gentile e competente per recuperare almeno una parte delle periferie sociali ed elettorali che non si sentono rappresentate da nessuno”.

Tuttavia, lunedì sera, ospite di Lilli Gruber a “Otto e Mezzo” Marco Travaglio aveva riconosciuto la sonora sconfitta della Raggi davanti alla domanda senza scampo della conduttrice sul disastro elettorale dei Cinque Stelle: “E’ arrivata terza anziché seconda (quarta, nda) - ha ammesso Travaglio - Non andrà al ballottaggio, quindi ha perso. Si corre per vincere, non per perdere. E’ stata bocciata. Non è stata capace di rendere visibile il lavoro sotterraneo che invece Gualtieri e Michetti apprezzeranno quando uno dei due diventerà sindaco. Roma non è certo nelle condizioni disastrose di 5 anni fa”.

