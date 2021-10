Michetti: scelgo io gli assessori ma accetto consigli dai partiti

03 ottobre 2021

Michetti: da sindaco scelgo io gli assessori ma accetto consigli dai partiti. Non ha dubbi Enrico Michetti e annuncia le proprie strategie politiche nel corso del forum nella redazione del Tempo dello scorso 30 settembre. "Gli assessori li sceglie il sindaco ma condivide questo percorso coi partiti - ha dichiarato Michetti nella redazione del Tempo - Il sindaco è espressione di chi lo ha eletto e i partiti sono le organizzazioni dei cittadini. In ogni caso il sindaco detta il profilo e ha l'ultima parola anche perché si assume la responsabilità. Tutti mi hanno chiesto la buona e corretta amministrazione. E' giusto che ci siano pressioni da parte della politica ma in un clima di collaborazione. Per il momento la nostra coalizione è compatta e ovunque io vada c'è massimo affetto e massimo rispetto".