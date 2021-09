La Lamorgese? Imbarazzante, ora deve dimettersi. Ecco la rabbia di Giorgia Meloni

15 settembre 2021 a

Imbarazzante informativa in Parlamento del Ministro dell'Interno sul caso del mega rave di Ferragosto nel viterbese. Ed ecco che sui social esplode la rabbia della Meloni.

"Le parole della Lamorgese hanno confermato quello che sapevamo già - ha scritto la Meloni su Facebook - il Governo Draghi si è piegato all'illegalità e ha consentito che, per giorni e giorni, un pezzo del territorio italiano diventasse una zona franca per fattoni e punkabbestia di mezz'Europa. Nessuna assunzione di responsabilità politica di quello che è successo, nemmeno una parola di scuse nei confronti dei cittadini e degli imprenditori pesantemente danneggiati dal rave, nessuna misura concreta per scongiurare il ripetersi di episodi simili. Gli italiani non meritano un ministro così. Fratelli d'Italia ribadisce la totale sfiducia nei confronti della Lamorgese e continua a chiedere le sue dimissioni".

