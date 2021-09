"Delinquenti politici", lo sfogo di Paragone contro il "gerarca" Draghi

14 settembre 2021

Il giornalista e senatore Gianluigi Paragone si scaglia contro il governo presieduto da Mario Draghi: “Siete dei delinquenti politici”. In un video postato su Facebook, l’ex esponente del M5S è fuori di sé dalla rabbia per il green pass. Lo sventola e tuona: “Gerarca Draghi ho il mio lasciapassare, posso andare a Torino oggi e domani venire a Roma per dirle in faccia che siete dei delinquenti politici? Ho il lasciapassare, evviva!”. Sui social Paragone ha proseguito l’invettiva: “Domani andrò in Aula per dire al governo Draghi che sono dei delinquenti politici. Così chiuderò il mio intervento per respingere il primo decreto che contiene il green pass. Si devono vergognare, stanno creando cittadini di serie A e cittadini di serie B, costringono gli italiani a vaccinarsi con l’inganno del green pass. Altro che scelta libera! Dicono che ci sono i tamponi, ma sono a pagamento e le farmacie stanno facendo affari d’oro. Federfarma sta facendo di tutto perché non siano messi gratuiti. La scelta del green pass dovrebbe essere libera! Ebbene io ho fatto il lasciapassare per dire loro che sono delinquenti politici, che stanno impedendo ai genitori di andare a prendere e portare a scuola i propri figli. Mi scrivono mamme in lacrime. Per non parlare degli universitari che hanno pagato la retta e che non possono fare il tampone ogni 2 giorni. E come se non bastasse è pronto il super green pass. Lo scrive il Corriere della Sera: l’avvelenamento delle parole. Super green pass significa super restrizioni e super discriminazioni con sanzioni pesanti. Sono delinquenti politici che agiscono sul portafoglio, ma non fanno nulla per intervenire sulle bollette, sui rincari della luce. Cosa fa il Ministro Cingolani?! Cosa fate al governo? Maledetti che non siete altro, bastardi! Dite che c’è la libertà ma il tampone te lo devi pagare l’ira di Dio. E sul vaccino ci raccontate balle, bugie”. (Giada Oricchio)