Giusy Rizzotto e il video hot, la candidata a Savona non perdona: partono le denunce

Non ha bisogno di un cognome perché per l'elettore il suo... seno di riconoscimento è chiarissimo. Sarà per questo che la bellissima Giusy Rizzotto, candidata di Forza Italia e Udc alle elezioni comunali di Savona in Liguria, è finita nell'occhio del ciclone scatenando il web con un video montato solo per gettare fango sull'aspirante consigliera comunale. In una "storia" su Facebook la candidata di FI-Udc mette subito in guardia: "Cosa non si fa per buttare fango durante le elezioni". E promette battaglia a suon di denunce.

"Mi hanno appena mandato foto mie associate ad un video di una ragazza che non sono io, un po' troppo spinto. Chi lo ha fatto verrà denunciato" tuona la Rizzotto. Attraverso una "storia" sui social spiega che si tratta di un vero e proprio attacco personale, mirato a screditare la sua immagine in vista della tornata elettorale savonese.

"Non fatelo ragazzi, verrete denunciati, passerete dei guai e saranno affari vostri". Alla candidata è arrivata immediatamente la solidarietà del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che ha promosso l'inserimento nella lista a sostegno di Schirru della stessa Rizzotto: "Probabilmente qualcuno ha molta paura di questa candidata".

