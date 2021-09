Ripartiamo dall'agorà dimenticata, la Baldassarre suona la carica per il Campidoglio

07 settembre 2021 a

“Questa mattina, con Matteo Salvini e i candidati al I Municipio, Luigi Servillo e Valentina Bellini, abbiamo incontrato i cittadini del Mercato Trionfale di Roma. Da qui dobbiamo ripartire, dall’agorà dimenticata, per restituire ai cittadini il mercato diventato ormai terra di nessuno. Dopo tanti anni, la riqualificazione di questo Mercato non è ancora finita. Ci sono molte aree abbandonate presso le quali avrebbero dovuto avere vita diverse iniziative tra cui la realizzazione di una biblioteca. Ci batteremo perché questi spazi vengano degnamente e doverosamente utilizzati e perché venga spostata qui la biblioteca di quartiere di via Giordano Bruno, come di fatto era previsto già da anni".

Simona Baldassarre annuncia la sua lotta in consiglio comunale: "Considerati, inoltre, i tanti banchi vuoti e non ancora assegnati, sarà tra le mie priorità al Consiglio Comunale di Roma battermi affinché la nuova amministrazione assegni immediatamente queste aree ai tanti commercianti che, proprio in questo difficile periodo economico, hanno estremo bisogno di locazioni per poter riaprire e far ripartire le proprie attività. Il mio obiettivo sarà quello di non farli sentire soli, abbandonati nel limbo della burocrazia e del disinteresse, come durante l’amministrazione Raggi.". Sono le parole di Simona Baldassarre, Eurodeputato della Lega, Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega e candidata al Consiglio Comunale di Roma

