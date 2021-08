Sugli autobus torna il controllore, l'annuncio di Giovannini contro il covid

24 agosto 2021 a

a

a

Sui mezzi pubblici torneranno i controllori, non solo per verificare il possesso del biglietto ma anche il corretto uso delle mascherine e il rispetto delle regole di distanziamento imposte dal Covid. È quanto spiegano fonti del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile dopo le dichiarazioni del ministro Enrico Giovannini a Rainews24.

«Un tema cruciale sarà quello dei controlli - ha spiegato Giovannini - in queste linee guida si ripristina la figura del controllore che era stata sospesa per motivi sanitari nei mesi scorsi: questo controllo potrà avvenire sui mezzi o a terra in maniera tale da ridurre proprio l’affollamento».

